Беланов: Месси – суперфутболист, но Левандовского обокрали

Обладатель «Золотого мяча» 1986 года Игорь Беланов поделился мнением о том, что эту награду в нынешнем году вручили аргентинцу Лионелю Месси.

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На мой взгляд, это несправедливо и неправильно. Говорил по этому поводу и со своим бывшим одноклубником и обладателем «Золотого мяча» Олегом Блохиным, который точно такого же мнения. Странная какая-то ситуация. Я такого, признаться, не ожидал и поэтому очень расстроился. Да, спору нет: Лионель Месси — звезда мировой величины, суперфутболист. Ничуть не умаляя достоинства аргентинского самородка, я все же считаю, что именно поляк должен был получить «Золотой мяч» как лучший футболист 2021 года. Мне очень жалко было парня, когда я увидел его во время телетрансляции из Парижа.



Видимо, что-то происходит в этом мире, что не поддается объяснению. И каким образом определяют лучшего, я не могу понять. Левандовски в прошлом году вполне заслуженный «Золотой мяч» не дали, хотя форвард «Баварии» целеустремленно шел к этому. Нынешняя ситуация точь-в-точь напоминает 2012 год, когда в таком же положении оказался испанец Андрес Иньеста. Он тогда блистал яркой игрой в «Барселоне», а со сборной Испании стал чемпионом Европы».



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