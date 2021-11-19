Беланов: игроки сборной просили за Петракова ещё в Казахстане

Экс-форвард киевского «Динамо» и сборной СССР Игорь Беланов в эксклюзивном интервью meta-ratings.com.ua высказался об утверждении Александра Петракова главным тренером сборной Украины.



«Мы пожелали Александру Петракову всего самого доброго. Начало успешной работы уже положено, и это несмотря на то, что переход от юношеского футбола к взрослому очень сложный. Хотелось бы, чтобы у Петракова все получалось. Ребята ему верят. Оказывается, что они сами просили о его назначении главным тренером во время пребывания на выезде в Казахстане. Это очень хороший и важный факт, который свидетельствует о взаимопонимании между тренером и футболистами. После завоевания права играть в плей-офф сборную Украину ждут серьезные матчи, так что ребятам нужно настроиться должным образом. От финальной части чемпионата мира их разделяет два поединка, причем все соперники весьма серьезные.

Во время уже упомянутой встречи в Доме футбола среди пожеланий нашим ребятам я сказал, чтобы в преддверии весенних матчей плей-офф они забыли о клубных делах в киевском «Динамо», донецком «Шахтере», бергамской «Аталанте» и других командах, а с максимальной ответственностью готовились к ним. Ведь есть одна команда – сборная Украины, вокруг которой каждому из ее членов необходимо будет сосредоточиться и сделать результат. Ребятам нужно помнить, что их будут поддерживать преданные болельщики, которые несмотря на то, что творится в нашей стране и во всем мире, надеются на большой футбольный праздник – выход на мировой Мундиаль. Я это ощутил в Одессе, побывав на матче Украина – Болгария».

Читайте полное интервью здесь.

Также известный украинский тренер Леонид Буряк рассказал о победе сборной Украины над Боснией, а также оценил шансы желто-синих в плей-офф квалификации предстоящего мундиаля в Катаре.



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