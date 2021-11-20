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Беланов: французы в Хельсинки показали, что не все покупается и продается

Вячеслав Кульчицкий
Вячеслав Кульчицкий
20.11.2021
12:36
Новость
Эксклюзивы
Беланов: французы в Хельсинки показали, что не все покупается и продается

Бывший форвард киевского «Динамо» Игорь Беланов в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua рассказал о победе сборной Франции в заключительном матче отбора ЧМ-2022 с Финляндией (2:0). Благодаря этому результату и победе сборной Украины над Боснией, сине-желтые прошли в плей-офф отбора на чемпионат мира в Катар.

«Стоит также отметить и спортивную порядочность национальной команды Франции, которая максимально была нацелена на победу в выездном матче с нашим единственным конкурентом в борьбе за второе место в группе — Финляндией. Честно признаться, сейчас настали такие времена, что не слишком веришь этому футболу.

Бывают матчи, когда ничего не понятно. Французы же своей игрой в Хельсинки показали, что не все покупается и продается. Они наглядно продемонстрировали, что еще есть современный честный футбол».

Напомним, что сборная Украины заняла второе место в группе D и вышла в плей-офф отбора на ЧМ-2022. Своего соперника сине-желтые узнают 26 ноября.

Полностью интервью с Игорем Белановым читайте здесь.

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