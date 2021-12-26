Бех-Романчук – об Олимпиаде-2020: была разочарована в себе

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук рассказала о выступлениях на Олимпийских играх-2020 в Токио. На Олимпиаде украинка в прыжках в длину заняла пятое место.

«Я радовалась за мужа, но… Была разочарована в себе. В тот момент у меня под ногами рассыпался мир. Было очень тяжело. Но я держалась, потому что понимала: не имею права портить настроение мужу своим провалом. Он этого не заслуживал. Но Миша с пониманием отнесся к ситуации и очень меня поддерживал. Возможно, где-то я была не в настроении и замыкалась в себе – он ко всему относился с пониманием и терпеливо ждал, пока я выйду из этого состояния.

Тогда я очень часто плакала и говорила себе: «Я столько работы проделала, почему все так?» На это моя мама нашла очень правильные слова: «Работаешь не только ты. Другие тоже». В первую очередь мы волнуемся за себя. Но есть много спортсменов, которые круглосуточно тренируются и проигрывают в шаге от мечты. Поэтому спорт — не только о физической закалке, но и о моральной», — цитирует Бех-Романчук издание Folga.

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