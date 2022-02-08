Бе-младший выиграл индивидуалку, лучшим из украинцев стал Пидручный

8 февраля на Олимпийских играх в Пекине прошла мужская индивидуальная гонка.



Сборную Украины представили четыре биатлониста: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко и Богдан Цымбал.

Победу одержал француз Кентен Фийон-Майе, серебро Олимпийских Игр завоевал белорус Антон Смольский, а бронзу – норвежец Йоханес Бе.

Лучшим из украинцев стал Пидручный, который он финишировал 18-м. Прима стал 37-м, Дудченко – 50-м, Цымбал – 55-м.

Олимпиада-2022. Биатлон. Индивидуальная гонка. Мужчины

1. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 48.47,4 (0-1-1-0)

2. Антон Смольский (Беларусь) – 14.8 (0-0-0-0)

3. Йоханнес Бе (Норвегия) – 31.1 (0-1-0-1)

18. Дмитрий Пидручный (Украина) – 3.01,9 (0-1-1-1)

37. Артем Прима (Украина) – 4.48,8 (1-2-0-1)

50. Антон Дудченко (Украина) – 6.07,5 (1-0-1-2)

55. Богдан Цымбал (Украина) – 6.31,6 (3-0-1-0)

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