«Базель» заинтересовался украинскими нападающими

«Базель» сделал официальные запросы в «Динамо» и «Шахтер» по поводу трансферов форвардов Владислава Супряги и Даниила Сикана.

О предложении швейцарского клуба сообщает ресурс BurBuzz. «Базель» уже месяц ведет переговоры с украинскими грандами по поводу этих форвардов. При этом швейцарцы готовы приобрести только одного игрока. На данном этапе «Базель» рассматривает вариант с платной арендой с опцией полного выкупа контракта.

Владислав Супряга и Даниил Сикан являются победителями молодежного чемпионата мира 2019 года. Супряга последний раз забивал за «Динамо» еще осенью 2020 года. Киевский клуб постепенно разочаровался в форварде.

Сикан тоже не имеет много игровой практики в «Шахтере». Украинский форвард не смог заслужить место в основном составе даже после тяжелой травмы Лассины Траоре.

Ранее наш сайт сообщил о реакции «Зари» по поводу возможного трансфера Димитриоса Пелкаса.

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