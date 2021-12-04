«Бавария» с дублем Левандовски обыграла «Боруссию»

«Бавария» одержала победу над дортмундской Боруссией со счетом 3:2 в матче 14-го тура немецкой Бундеслиги.



Голами в составе долртмундцев отличились Юлиан Брандт и Эрлинг Холанд. У гостей дубль оформил Роберт Левандовски, а еще один мяч забил Кингсли Коман.

«Боруссия» Дортмунд – «Бавария» - 2:3

Голы: Брандт, 5, Холанд, 48 – Левандовски, 9, 77 (пен.), Коман, 44.

Боруссия: Кобель – Менье, Аканджи, Хуммельс, Геррейру (Шульц, 82) – Джан, Дауд (Мален, 60) – Брандт (Вольф, 70), Ройс, Беллингем – Холанд (Тиггес, 82).

Бавария: Нойер – Павар, Упамекано, Эрнандес (Зюле, 74), Дэвис – Горетцка (Мусиала, 65), Толиссо –Коман (Ньянзу, 88), Мюллер, Сане (Гнабри, 65) – Левандовски.

Также «Спортинг» победил «Бенфику» с Яремчуком.



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