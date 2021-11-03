«Бавария» разгромила «Бенфику» и вышла в плей-офф Лиги чемпионов

«Бавария» обыграла «Бенфику» в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Мюнхенцы одержали четыре победы в четырех встречах и гарантировали себе выход в плей-офф турнира.

Отметим, что хет-трик оформил нападающий «Баварии» Роберт Левандовски. Украинский форвард «Бенфики» Роман Яремчук вышел в стартовом составе и был заменен на 64-й минуте.

Лига чемпионов

Группа E

4-й тур

«Бавария» — «Бенфика» — 5:2

Голы: Левандовски, 26 (1:0). Гнабри, 32 (2:0). Морату, 38 (2:1). Сане, 49 (3:1). Левандовски, 61 (4:1). Нуньес, 74 (4:2). Левандовски, 84 (5:2).

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