«Бавария» проиграла аутсайдеру Бундеслиги перед матчем с «Динамо»

19 ноября в рамках матча чемпионата Германии «Бавария» на выезде уступила «Аугсбургу» со счетом 1:2.



Все три мяча были забиты в первом тайме. На точные удары Педерсена и Хана мюнхенцы ответили красивым голом в исполнении Левандовски.

Отметим, что 23 ноября «Бавария» в Киеве сыграет с «Динамо» в рамках Лиги чемпионов. Начало встречи в 19:45.

Также известный украинский тренер Леонид Буряк рассказал о победе сборной Украины над Боснией, а также оценил шансы желто-синих в плей-офф квалификации предстоящего мундиаля в Катаре.



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