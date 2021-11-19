«Бавария» отказалась от предыгровой тренировки в Киеве

Мюнхенская «Бавария» 22 ноября прибудет в Киев на матч группового раунда Лиги чемпионов с киевским «Динамо».



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, прилет немецкой делегации ожидается в понедельник в 18.00 в аэропорт Жуляны, после чего мюнхенцы отправятся в отель Хаятт. При этом предыгровой тренировки у футболистов «Баварии» в Киеве не запланировано.

Ожидается, что после матча с «Динамо» в Мюнхен немецкая команда вернётся на следующий день после матча, 24 ноября.

Добавим, что в понедельник на 17.30 также запланирована предыгровая пресс-конференция Мирчи Луческу и одного из игроков «Динамо» на клубной базе в Конча-Заспе.

Ранее Александр Хацкевич рассказал о том, какие команды приглашали к себе полузащитника «Динамо» Виктора Цыганкова.

Также Андрей Шевченко пообщался с опытными игроками «Дженоа» на тему кризиса команды.



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