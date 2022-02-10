Бацула о возвращении в «Ворсклу»: я вырос и поумнел

Защитник Андрей Бацула, который в январе стал игроком «Ворсклы», поделился своими впечатлениями от перехода в полтавский клуб.



«Я знал, что рано или поздно вернусь в Полтаву. Это была моя цель. На душе было чувство некой недосказанности, так как когда-то в молодом возрасте я не смог закрепиться в «Ворскле». Тогда при Павлове был очень хороший подбор футболистов, которым я уступал по уровню. Теперь времена поменялись. Я вырос, поумнел и надеюсь, что получу возможность сыграть за первую команду», — сказал Бацула в интервью телеканалу «Футбол».

Напомним, что «Ворскла» ушла на зимнюю паузу на пятом месте в таблице УПЛ, набрав 33 очка за 18 туров.

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