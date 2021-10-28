Баскетбольная Суперлига: домашние победы «Днепра» и «Харьковских Соколов»

28 октября в рамках украинской баскетбольной Суперлиги состоялись два матча.

«Днепр» на своей площадке переиграл «Черкасские Мавпы». Днепрянам удалось прервать серию из трех поражений подряд и подняться с пятью победами в девяти матчах на шестое место. «Мавпы» замыкают турнирную таблицу с балансом 2-7.

Отличную форму набрали «Харьковские Соколы». Победа над «Будивельником» стала для этой команды шестой подряд. «Соколы» поднялись на второе место (баланс 7-3). «Будивельник» занимает пятое место, у киевлян шесть побед и четыре поражения.

Ранее «Прометей» выиграл выездной матч у «Сассари» в рамках Лиги чемпионов ФИБА.



Суперлига

«Днепр» — «Черкасские Мавпы» — 86:81 (26:21, 22:21, 15:17, 23:22)

«Харьковские Соколы» — «Будивельник» — 105:99 (19:21, 35:24, 22:24, 29:30)

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