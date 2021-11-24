Баскетболистки «Прометея» вышли в плей-офф Еврокубка

Женская баскетбольная команда «Прометея» успешно выступила на групповом этапе Еврокубка.

В пятом туре украинская команда разгромила на своем паркете венгерский «Юни Сит» с разницей в 26 очков. Особенно «Прометею» удалась третья четверть, которая была выиграна с перевесом «+16».

Самыми результативными игроками в составе победителей стали Джойнер Холмс (31 очко) и Ариэль Аткинс (22 очка).

В случае победы в последнем туре над «Элязыгом» «Прометей» обеспечит себе первое место в группе. В гостях украинская команда победила турецких соперниц со счетом 78:66.

Раунд плей-офф, в котором противостояние будет состоять из двух матчей, начнется 15 декабря.

Ранее главный тренер мужской сборной Украины Айнарс Багатскис поделился ожиданиями от старта квалификации на ЧМ-2023.

Женский Еврокубок. 5 тур

«Прометей» (Украина) — «Юни Сит» (Венгрия) — 94:68 (23:16, 25:22, 28:12, 16:16)

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Только выездная победа над «Интером» оставит «Шахтеру» шансы на евровесну

Месси едет к Гвардиоле, Шериф борется за плей-офф Лиги чемпионов: за кем следить 24 ноября

«Шахтеру» отчаянно нужна победа над «Интером», но в Италии у «горняков» очень мало шансов

УХЛ потеряла четыре клуба за один день. В чемпионате остается всего четыре команды: что происходит?

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.