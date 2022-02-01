Бартулович: стать тренером решил после общения с семьей

Бывший игрок «Ингульца» Младен Бартулович рассказал, как его убедили в клубе из Петрово завершить карьеру футболиста и перейти на тренерскую работу.

«Такое предложение мне поступило в октябре, когда была пауза на матчи сборных. Мы поговорили на эту тему с главным тренером «Ингульца» Сергеем Дмитриевичем Лавриненко. Он мне высказал, что думает по этому поводу. Он мне предложил такой вариант и дал время на раздумье. И после этого я начал рассматривать вариант перехода на тренерскую работу.

Не скажу, что особо долго думал перед тем, как стать тренером. Я приехал домой, пообщался с семьей, обсудил все моменты и принял такое решение, что действительно нужно себя попробовать в роли тренера. Возраст уже такой, 35 лет стукнуло и нужно было думать, как заканчивать карьеру футболиста».

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