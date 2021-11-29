Бартулович: с «Шахтером» была очень тяжелая игра, теперь постараемся дать бой «Заре»

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович в эксклюзивном интервью meta-ratings.com.ua высказался о матче УПЛ с «Шахтером» (0:1), а также поделился планами на следующий поединок с «Зарей».

«Мы понимали, с кем играем. «Шахтер» - это одна из самых сильных команд Украины. Мы понимали, что «горняки» будут больше владеть мячом. Мы надеялись на хорошую игру в обороне и на опасные контрвыпады. Я думаю, в какой-то степени у нас это получалось. Мы хорошо оборонялись, не позволили «Шахтеру» создать много моментов. Мы тоже имели свои какие-то полумоменты. Могли выжать больше, но, я думаю, что с «Шахтером» была очень тяжелая игра для нас.

Лично я матч с «Шахтером» пропустил из-за нелепой четвертой желтой карточки в игре с «Минаем». Было, конечно, обидно, что не смогу сыграть с «Шахтером». Но ничего! Сейчас мы уже готовимся на следующий матч с «Зарей».

После игры с «Шахтером» у «Ингульца» один день выходной. И сразу же у нас начнется подготовка к матчу с «Зарей». Настраиваемся на этот поединок. Понимаем, что нам уже отступать некуда и нужно в каждой игре постараться набрать очки. Также и в игре с «Зарей» будем делать все для этого. Мы понимаем, что на выезде очень сложно играть против «Зари». У луганчан очень квалифицированная команда с хорошими исполнителями. Постараемся дать бой «Заре», - сказал Бартулович.

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