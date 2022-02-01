Бартулович: полученная на стажировке в «Эльче» информация может принести пользу «Ингульцу»

Тренер «Ингульца» Младен Бартулович рассказал о стажировке, которую он с коллегами прошел в клубе испанского элитного дивизиона «Эльче».

«Это была своеобразная стажировка, ознакомление с работой, со структурой клуба. Мы увидели, как все функционирует в клубе, как построена работа академии, работа первой команды. Мы узнали много всего полезного.

Польза от стажировки в «Эльче»? Тренировки смотрели. Наблюдали, как первая команда готовится к важным играм. Также мы общались с руководством клуба. В итоге мы узнали, как функционирует структура клуба, в том числе скаутинг, маркетинг. Это очень интересная информация, которая может быть полезной для нашего клуба. Хочется выразить благодарность нашим спонсорам и президенту, которые предоставили нам возможность побывать на стажировке в клубе испанской Примеры».



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