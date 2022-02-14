Бартулович: Коноплянка – это звезда для польской Экстраклассы

В феврале состоялся один из самых сенсационных трансферов, связанных с украинским футболом. Известный украинский плеймейкер Евгений Коноплянка перешел из «Шахтера» в польскую «Краковию».



Тренер «Ингульца» Младен Бартулович, который играл с Коноплянкой за «Днепр» и который в свое время выступал в Польше за «Медзь», в эксклюзивном интервью meta-ratings.com.ua прокомментировал переход Евгения в польский клуб.

«Я очень удивился трансферу Коноплянки. Не ожидал, что он окажется в «Краковии». Скажу, что «Краковия» - это самый старый футбольный клуб Польши с хорошими фанатами и инфраструктурой. И также добавлю, что Краков – хороший город.

Я думаю, что Коноплянка в играх за «Краковию» сможет показать свои лучшие качества. Коноплянка – это однозначно звезда для польской Экстраклассы. Я думаю, что он там покажет свой лучший футбол. Важно, чтобы Женя побыстрее набрал игровую форму. Я желаю Коноплянке, чтобы он стал главной звездой польской Экстраклассы», - сказал Бартулович.

Также Александр Филиппов забил дебютный гол за «Ригу» в ворота российской команды.

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