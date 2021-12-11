Бартулович: «Ингулец» заслуженно обыграл «Десну», и это очень важная победа для нас

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович в эксклюзивном интервью meta-ratings.com.ua прокомментировал победу своей команды над «Десной» (2:1) в матче УПЛ.



«Мы хорошо сыграли с «Десной», которая является сильным соперником. Я считаю, мы заслуженно обыграли черниговцев. У нас было много хороших моментов. Самое главное, что добились трех очков в этой игре.

Это очень важная победа для нас. В конце первой части сезона нам удалось победить. Этот победный матч немножко исправил ситуацию в турнирной таблице.

В принципе мы уходим в отпуск в чуть лучшем настроении и смотрим в будущее уже более позитивно.

Что сказал президент «Ингульца» Александр Поворознюк после победы над «Десной»? Президента на матче не было, поэтому он ничего не говорил. Но, я думаю, что президент доволен игрой и победой», - сказал Бартулович.

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