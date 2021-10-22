Бартулович: долго не было игр, но «Ингулец» очень хорошо поработал за эти три недели

Полузащитник «Ингульца» Младен Бартулович дал комментарий накануне матча 12-го тура УПЛ против «Металлиста 1925». Игра состоится сегодня в Харькове, начало — 19:30.

«У нас довольно долгий период не было игр. Я считаю, что мы очень хорошо работали эти три недели. Было достаточно времени, чтобы подготовиться. Мы готовились к игре с «Рухом», но планы поменялись, и мы стали готовиться дальше к «Металлисту 1925». Думаю, что любая работа не проходит даром, и завтра мы должны это показать», — сказал Бартулович в интервью телеканалу «Футбол».

«Ингулец» занимает 12-е место в таблице УПЛ, набрав восемь очков. Клуб из Петрово пропустил 11-й тур, так как был перенесен матч с «Рухом» из-за эпидемии коронавируса в львовской команде.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

«Была бессонная ночь, операция». Гринь — о своей травме и сроках восстановления

Петраков решился вернуть Гармаша в сборную Украины

«Шахтер» в Полтаве, «Динамо» против «Днепра», разборки аутсайдеров: главные интриги 12-го тура УПЛ

Кривенцов: сейчас мы форсируем подготовку Кверквелии

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.