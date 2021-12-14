«Барселона» встретилась с «Бока Хуниорс» в матче Кубка Марадоны

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся матч товарищеского турнира Кубка Марадоны, в котором «Барселона» по пенальти уступила «Бока Хуниорс». Основное время завершилось со счетом 1:1.

Серию пенальти игроки «Бока Хуниорс» выиграли со счетом 4:2.

Отметим, что эта встреча была посвящена памяти легенды аргентинского футбола Диего Марадоны, который умер 25 ноября 2020 года из-за внезапной остановки сердца.

Марадона в период своей игровой карьеры выступал и за «Барселону», и за «Бока Хуниорс».

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