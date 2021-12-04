«Барселона» впервые проиграла под руководством Хави

В 15-м туре испанской Ла Лиги «Барселона» на своем поле принимала «Бетис».



Первый тайм команды сыграли 0:0. А во второй половине поединке победным голом за «Бетис» отличился Хуанми. В итоге каталонцы впервые проиграли с новым тренером Хави.

Ла Лига. 16 тур

«Барселона» — «Бетис» - 0:1

Гол: Хуанми, 79

Барселона: Тер Штеген - Альба, Лангле, Араухо, Дест — Нико (Де Йонг, 59), Бускетс, Гави (Пуч, 36) — Коутиньо (Дембеле, 59), Эззальзули, Депай

Бетис: Руй Силва — Морено, Руис, Бартра, Бельерин — Гуардадо, Родригес, Каналес, Хуанми, Руибаль (Тельо, 63) — Виллиан Жозе (Виллиам Карвальо, 71)

Также «Спортинг» победил «Бенфику» с Яремчуком.



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