«Барселона» уволила Кумана после поражения от «Райо Вальекано»

Руководство «Барселоны» решилось на кардинальные меры после очередной неудачи.

Главный тренер «сине-гранатовых» Рональд Куман отправлен в отставку, сообщает официальный сайт каталонского клуба.

Напомним, что 27 октября «Барселона» потерпела выездное поражение от «Райо Вальекано» в рамках 11-го тура Примеры. Ранее «Барселона» проиграла Эль Класико мадридскому «Реалу».

В текущей таблице чемпионата Испании «блаугранас» занимают девятое место с 15-ю очками. Также «Барселона» не лучшим образом выступает в Лиге чемпионов — три очка после трех туров, крупные поражения от «Баварии» (0:3) и «Бенфики» (0:3).

Рональда Кумана назначили главным тренером каталонского клуба летом 2020 года. Первым делом он избавился уругвайского бомбардира Луиса Суареса, что встретило негативную реакцию болельщиков. В сезоне-2020/2021 Куман выиграл Кубок Испании, однако провалился в остальных турнирах. В Примере «Барселона» впервые с 2008 года опустилась ниже второго тайма, а в плей-офф Лиги чемпионов была разгромлена ПСЖ (1:4, 1:1).

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