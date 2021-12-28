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«Барселона» усилилась игроком с отступными в миллиард евро

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
28.12.2021
15:50
Новость
Футбол

«Барселона» объявила о договоренности с «Манчестер Сити» о трансфере полузащитника Феррана Торреса.

21-летний игрок подписал контракт до 30 июня 2027 года. Отступные за футболиста составляют миллиард евро.

В понедельник, 3 января, состоится презентация Торреса.

Сообщалось, что «Барселона» заплатит 55 миллионов евро за Торреса, еще 10 миллионов «Ман Сити» может получить в виде бонусов.

Также «Металлист» купит аргентинца.

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