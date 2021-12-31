«Барселона» согласовала условия контракта со звездой «Ювентуса»

Нападающий «Ювентуса» и сборной Испании Альваро Мората близок к переходу в «Барселону».



29-летний форвард может переехать на «Камп Ноу» уже этой зимой. Каталонцы связывались с Моратой и согласовали условия личного контракта.

Ранее была информация, что Альваро Мората интересен лично главному тренеру «Барселоны» Хави. Испанец выступает за «Ювентус» на правах аренды, а его контракт принадлежит «Атлетико».

В нынешнем сезоне Альваро провел 23 матча во всех турнирах за туринцев, забив семь голов и сделав три результативные передачи.

«Барселона» занимает седьмое место турнирной таблицы Ла Лиги. «Ювентус» — пятый в Серии А.

Также Яремчук забил гол за «Бенфику» в матче против «Порту».

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