«Барселона» с дебютным дублем Обамеянга обыграла на выезде «Валенсию»

20 февраля в рамках 25 тура испанской Примеры «Барселона» на выезде играла с «Валенсией».



Каталонцы еще в первом тайме сделали себе хороший задел, выйдя вперед со счетом 3:0 после гола Фрэнки Де Йонги и дубля Обамеянга, для которого это дебютные голы в футболке «блаугранас». Во второй половине встречи Солер отыграл один гол, но затем Педри снова забил за «Барсу». В итоге каталонцы победили со счетом 4:1.

Примера. 25 тур

«Валенсия» - «Барселона» - 1:4

Голы: Солер, 52 – Обамеянг, 23, 38, Де Йонг, 32, Педри, 63.

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