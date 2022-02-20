«Барселона» с дебютным дублем Обамеянга обыграла на выезде «Валенсию»

20 февраля в рамках 25 тура испанской Примеры «Барселона» на выезде играла с «Валенсией».
Каталонцы еще в первом тайме сделали себе хороший задел, выйдя вперед со счетом 3:0 после гола Фрэнки Де Йонги и дубля Обамеянга, для которого это дебютные голы в футболке «блаугранас». Во второй половине встречи Солер отыграл один гол, но затем Педри снова забил за «Барсу». В итоге каталонцы победили со счетом 4:1.
Примера. 25 тур
«Валенсия» - «Барселона» - 1:4
Голы: Солер, 52 – Обамеянг, 23, 38, Де Йонг, 32, Педри, 63.
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