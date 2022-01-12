«Барселона» — «Реал»: где и во сколько смотреть матч Суперкубка Испании

13 января пройдет полуфинальный матч Суперкубка Испании, в котором «Барселона» сыграет с «Реалом». Игра пройдет в Саудовской Аравии на стадионе «Короля Фахда» в Эр-Риаде. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

В нынешнем сезоне «Реал» и «Барселона» уже встречались между собой в чемпионате Испании, и тогда победу одержал «Королевский клуб» со счетом 2:1.

Матч «Барселона» — «Реал» Мадрид покажет телеканал Megogo Футбол 1 и платформа Volia TV.

Отметим, Специалисты БК «Фанспорт» фаворитом матча считают «Реал». На победу «сливочных» предлагается коэффициент 1,96, Поставить на ничью можно по коэффициенту 4,00. Победа «Барселоны оценивается коэффициентом 3,92.

«Барселона» — «Реал» Мадрид: ставки и коэффициенты на полуфинал Суперкубка Испании, 12 января.

Где смотреть «Барселона» — «Реал» Мадрид, полуфинал Суперкубка Испании, 12 января

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