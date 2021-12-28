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«Барселона» рассматривает варианты по покупке Холанда, Влаховича и Адейеми

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
28.12.2021
18:43
Новость
Футбол

«Барселона» хочет подписать нападающего топ-уровня следующим летом.

По данным Diario Sport, приоритетным вариантом на эту позицию у «Барсы» является форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд, но клуб понимает, что сделку будет сложно осуществить из-за финансовых запросов норвежца и его окружения.

«Барселона» будет до конца бороться за Холанда. Несмотря на столь серьезные намерения, каталонский клуб работает над списком альтернативных вариантов.

В список, подготовленный менеджментом клуба, вошли форвард «Фиорентины» Душан Влахович и нападающий «Ред Булл Зальцбург» Карим Адейеми.

В «Барсе» считают 19-летнего скандинава более интересным вариантом, так как он молод, мастеровит и стоит не так дорого. Кроме того, его характеристики подходят для стиля игры, который хочет привить команде Хави.

В каталонском клубе знают, что Адейеми практически договорился о переходе в дортмундскую «Боруссию», но постараются заполучить игрока.

Также «Металлист» купит еще одного аргентинца.

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