«Барселона» прилетела в Киев на матч с «Динамо»

1-го ноября вечером каталонская «Барселона» прилетела в столицу Украины Киев, где завтра «блаугранас» в рамках 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов сразятся с «Динамо».

Матч «Динамо» – «Барселона» состоится 2-го ноября. Начало встречи в 22:00.

Также стало известно, кто будет обслуживать матч «Реал» – «Шахтер».



Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.



Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.