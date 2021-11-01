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Динамо Киев — Барселона
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«Барселона» прилетела в Киев на матч с «Динамо»

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
01.11.2021
22:20
Новость
Футбол

1-го ноября вечером каталонская «Барселона» прилетела в столицу Украины Киев, где завтра «блаугранас» в рамках 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов сразятся с «Динамо».

Матч «Динамо» – «Барселона» состоится 2-го ноября. Начало встречи в 22:00.

Также стало известно, кто будет обслуживать матч «Реал» – «Шахтер».

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