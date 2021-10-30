«Барселона» после увольнения Кумана не смогла победить «Алавес»

В поединке 12-го тура чемпионата Испании «Барселона» на стадионе «Камп Ноу» встречалась с «Алавесом». Поединок завершился вничью со счетом 1:1.

Напомним, что это первый матч каталонцев после увольнения Рональда Кумана.

В следующем поединке «Барселона» сыграет с «Динамо» в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра пройдет в Киеве 2 ноября.

«Барселона» занимает девятое место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 16 очков.

Чемпионат Испании

12-й тур

«Барселона» – «Алавес» – 1:1

Голы: Депай, 49 (1:0). Риоха, 52 (1:1).

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