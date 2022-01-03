«Барселона» победила «Мальорку» на выезде

В матче 19-го тура Примеры «Барселона» одержала минимальную победу над «Мальоркой» (1:0). Победным голом отличился в первом тайме Люк Де Йонг.



Примера. 19 тур

Мальорка – Барселона 0:1 (0:1, 0:0)

Гол: Люк Де Йонг, 44.

«Мальорка»: Рейна, Маффео, Руссо, Вальент, Коста, Ли Кан Ин (Льябрес, 71), Дани Родригес, Санчес (Жорди Мбоула, 70), Баба (Руис де Галаррета, 61), Батталья (Пратс, 84), Анхель Родригес (Фер Ниньо, 61).

«Барселона»: Тер Стеген, Мингеса (Лангле, 76), Пике, Эрик Гарсия, Араухо, Нико Гонсалес (Альваро Санс, 71), де Йонг, Пуч, Ахомаш (Педрола, 80), де Йонг, Жуджла.

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