«Барселона» определилась с временным тренером

Ближайшие недели «Барселона» проведет без официального главного тренера.

Напомним, что вчера руководство каталонского клуба отправило в отставку Рональда Кумана после поражения в 11-м туре Примеры от «Райо Вальекано» (0:1). Эта неудача стала последней каплей, переполнившей чашу терпения, так как в чемпионате «Барселона» идет на девятом месте, набрав только 15 очков из 30-ти возможных. Также «сине-гранатовые» дважды крупно проиграли в Лиге чемпионов (по 0:3 от «Баварии» и «Бенфики»), а победить смогли только в матче с «Динамо» (1:0).

К ближайшим поединкам «Барселону» будет готовить наставник второй команды (выступает в Сегунде-Б, то есть третьем дивизионе) Серхи Бархуан, сообщает ресурс ElDesmarque. Речь идет о матчах Примеры против «Алавеса» и «Сельты», а также выездной игре четвертого тура Лиги чемпионов против киевского «Динамо».

Ожидается, что во время ноябрьской паузы на поединки сборных «Барселону» в качестве главного тренера примет Хави Эрнандес. Легендарный в прошлом полузащитник каталонского клуба с 2019 года работает в катарском «Аль-Садде» и надеется полюбовно решить вопрос с расторжением контракта.

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