«Барселона» огласила заявку на матч с «Динамо»

Каталонская «Барселона» определилась со списком игроков, которые прилетят в Киев на матч Лиги чемпионов с «Динамо».



В списке присутствуют Де Йонг, Тер Стеген, Депай, Фати, Дембеле, Араухо, Коутинью и другие звезды каталонской команды.

Матч «Динамо» – «Барселона» состоится 2-го ноября. Начало встречи в 22:00.

Также команда украинца Олейника завоевала бронзу чемпионата Финляндии.

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