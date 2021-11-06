«Барселона» не удержала победу над «Сельтой», выигрывая по ходу матча 3:0

Сегодня, 6 ноября, на стадионе «Балаидос» в Виго в рамках 13-го тура испанской Примеры «Сельта» принимала «Барселону». Команды сыграли вничью — 3:3.

Счет был открыт в начале первого тайма. На 5-й минуте отличился нападающий «Барселоны» Ансу Фати, ему ассистировал Альба. На 18-й минуте гол забил полузащитник Серхио Бускетс, ему ассистировал Нико Гонсалес.

На 34-й минуте игры форвард Мемфис Депай с передачи Жорди Альбы нанес результативный удар. На 52-й минуте нападающий хозяев Яго Аспас забил гол в ворота «Барселоны». На 74-й минуте игрок «Сельты» Нолито сократил отставание своей команды в счете до минимального.

В добавленное ко второму тайму время Аспас сравнял счет, голевую передачу отдал Хавьер Галан.

«Барселона» набрала 17 очков в 12 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Сельта» (12) — на 14-м месте.

Лидером чемпионата является «Реал Сосьедад», набравший 25 очков в 12 встречах.

Чемпионат Испании

«Сельта» — «Барселона» — 3:3

Голы: Фати, 5 (0:1), Бускетс, 18 (0:2), Депай, 34 (0:3), Аспас, 52 (1:3), Нолито, 74 (2:3), Аспас, 90 (3:3).





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