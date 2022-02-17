«Барселона» и «Наполи» сыграли вничью в матче Лиги Европы

17 февраля в рамках первого матча 1/16 финала Лиги Европы «Барселона» принимала дома «Наполи».



Неаполитанцы выиграли первый тайм благодаря голу Петра Зелиньски. Во второй половине встречи Ферран Торрес реализовал пенальти и сравнял счет.

Поединок завершился вничью 1:1.

Лига Европы. 1/16 финала. Первый матч

«Барселона» - «Наполи» - 1:1

Голы: Торрес, 59 (пен.) – Зелиньски, 29.

Также «Бавария» выгрызла ничью в матче с «Зальцбургом».

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