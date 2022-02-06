«Барселона» добыла волевую победу над «Атлетико»

В матче 23-го тура чемпионата Испании «Барселона» на своем стадионе принимала «Атлетико». Каталонская команда одержала волевую победу со счетом 4:2.

Один из мячей в составе «Барселоны» забил защитник Дани Алвес. Также он один раз ассистировал партнеру, а позже бразилец получил прямую красную карточку.

В составе каталонцев дебютировали Адама Траоре и Пьер-Эмерик Обамеянг.

«Барселона» набрала 38 очков и поднялась на четвертое место. «Атлетико» опустился на пятую строчку, имея в своем активе 36 очков.

Чемпионат Испании

23-й тур

«Барселона» – «Атлетико» – 4:2

Голы: Феррейра-Карраско, 8 (0:1). Альба, 10 (1:1). Гави, 21 (2:1). Араухо, 43 (3:1). Дани Алвес, 49 (4:1). Суарес, 58 (4:2)

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