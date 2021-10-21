«Барселона» — «Динамо»: видеообзор матча в Испании

20 октября в рамках 3 тура группового раунда Лиги чемпионов «Барселона» на «Камп Ноу» принимала «Динамо».

В первом тайме каталонцы смогли забить после того, как Жерар Пике успешно сыграл в штрафной площади киевлян и вогнал мяч в ворота Георгия Бущана. К слову, «Барса» могла еще забивать, но Бущан удачно действовал в рамке.

Во второй половине встречи у динамовцев не получилось отыграться. «Барселона» победила со счетом 1:0.

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