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«Барселона» благодаря голу Пике обыграла «Динамо»

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
20.10.2021
21:39
Новость
Футбол

20 октября в рамках 3 тура группового раунда Лиги чемпионов «Барселона» на «Камп Ноу» принимала «Динамо».

В первом тайме каталонцы смогли забить после того, как Жерар Пике успешно сыграл в штрафной площади киевлян и вогнал мяч в ворота Георгия Бущана. К слову, «Барса» могла еще забивать, но Бущан удачно действовал в рамке.

Во второй половине встречи у динамовцев не получилось отыграться. «Барселона» победила со счетом 1:0.

Лига чемпионов. 3-й тур

«Барселона» – «Динамо» Киев – 1:0 (1:0)

Гол: Пике, 36.

Также Роберто Де Дзерби прокомментировал поражение от мадридцев.

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