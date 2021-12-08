«Барком-Кажаны» проиграли в матче Кубка Вызова

8 декабря «Барком-Кажаны» в 1/16 финала Кубка Вызова на домашней площадке в четырех сетах уступили АСН Воллей Любляна со счетом 1:3.

Таким образом, львовская команда прекращает выступления в Еврокубках.

Кубок Вызова

1/16 Финала

«Барком-Кажаны» – «АСН Воллей Любляна» - 1:3 (25:20; 27:29; 17:25; 19:25)

Первый матч – 0:3

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