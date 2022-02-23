Бандура: очень понравился микроклимат в «Mинае»

Одним из зимних новичков закарпатской команды стал опытный вратарь Александр Бандура, ранее выступавший за «Рух».



В эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua он поделился своими впечатлениями о проведенном в Турции этапе подготовки.

«Несмотря на то, что знакомых среди футболистов «Mиная» почти не оказалось, я быстро вписался в коллектив. Кстати, мне очень понравился микроклимат в команде, это может стать весомым подспорьем в выполнении главного задания на сезон: сохранения «прописки» в элите.

Что касается моего непосредственного участия в Турции в контрольных поединках, то игровой практикой я был обеспечен. Mожет, и хотелось чаще играть, однако на этом этапе тренерскому штабу важно было убедиться в возможностях каждого подопечного, поэтому всем был предоставлен шанс проявить себя».

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