Бандура: Кучук сказал, что во мне не заинтересован

В тренировочном лагере «Руха» отсутствует вратарь Александр Бандура.

В эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua голкипер рассказал о причине своего отсутствия в расположении команды.

«В начале января клубное руководство меня проинформировало, что главный тренер Леонид Кучук во мне не заинтересован и я могу подыскивать себе новую команду.

К сожалению, затем я приболел, но сейчас со здоровьем уже все в порядке и готов к возобновлению тренировочного процесса.

Думаю, что в ближайшие дни определюсь со своей новой командой.

«Mинай»? Это действительно один из вариантов продолжения карьеры».

Напомним, что Александр Бандура известен по выступлениям за донецкий «Mеталлург», каменскую «Сталь», «Верес», «Львов».

Mинувшей осенью 35-летний голкипер провел три поединка в составе «Руха».

Ранее сообщалось, что «Рух» объявил о подписании воспитанника «Ланса».

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