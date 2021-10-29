Балули: мы очень сильная команда и лишь временно находимся в Первой лиге

Французский полузащитник «Металлиста» Фарес Балули высказался о победе в матче против «Колоса» (1:0) в рамках 1/8 финала Кубка Украины.



«Очень рад и доволен. Это кубковый матч, здесь есть своя специфика, особенно, когда ты в команде первой лиги играешь против команды Премьер-лиги. Этот результат – показатель того, что мы очень сильная команда и лишь временно находимся в Первой лиге.

Матч против команды УПЛ? Ритм очень высокий, игра гораздо более сложная по сравнению с матчами Первой лиги. К тому же, «Колос» – опытная команда.

Когда ты капитан, это дает тебе возможность показать, как все должно быть, как нужно управлять командой. Ты показываешь пример другим», – сказал Балули в интервью официальному сайту «Металлиста».

Также «Шахтер» продлил контракт с лидером команды Тарасом Степаненко.

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