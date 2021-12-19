«Балканы» покинула большая группа игроков

По завершении осенней части сезона-2021/22 одного из лидеров группы «Б» Второй лиги, зарянские «Балканы» покинула большая группа футболистов.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, завершили свои выступления в коллективе игравшие в нем еще на аматорском уровне ветераны – защитник Демьян Пенов и полузащитник Владимир Гаврилюк. В весенней части чемпионата болельщики не увидят в Заре еще пятерых игроков, среди которых защитник Дмитрий Гейко, полузащитник Александр Белых, Максим Вдовиченко, нападающий Дмитрий Болокан.

На вакантные места тренерский штаб во главе с Денисом Колчиным в период зимнего антракта намерен пригласить новых исполнителей.

«Уже на ближайшем сборе мы будем просматривать перспективную молодежь Одещины. Мы выполняем установку, которую нам дало наше руководство. В процессе своего развития стараемся находить футболистов в области. С самого начала нашей работы в команду будет приглашено четверо одесситов, а впоследствии надеемся, что появятся еще игроки, которые изъявят желание выступать в «Балканах». Искать кандидатов будем и мы. В частности, просматриваем матчи зимнего первенства, где наиболее интересным ребятам будем предлагать возможность попробовать свои силы в нашем коллективе. Насколько удачно пройдет селекционный сбор – покажет время. Но я уверен, что у нас все получится, и в процессе комплектации удастся усилиться».

Напомним, по итогам осеннего отрезка нынешнего чемпионата «Балканы» делят 3-4 места с «Перемогою», отставая от лидирующего запорожского «Металлурга» на шесть очков.

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