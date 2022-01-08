Балашов: если в Казахстане что-то пойдет не так, мой приоритетный вариант – «Черноморец»

Напряженная ситуация в Казахстане может отразиться на легионерах, выступающих в Суперлиге этой страны. Один из них, украинец Виталий Балашов, в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua поделился своими мыслями по этому поводу.

Виталий Балашов

«У меня этой зимой было несколько предложений. Не буду говорить откуда, так как, имея предварительную договоренность с «Актобе» продлить свои выступления в этом клубе и в 2022 году, я всем отказал. Если вдруг, с учетом происходящих событий в Казахстане, что-то пойдет не так, то мой приоритетный вариант — «Черноморец». В этот клуб меня сейчас как раз звали.

В Казахстан в любом случае буду возвращаться. Туда ввели войска, которые, думаю, всё уладят. Судя по информации, ситуация в стране постепенно стабилизируется и стало поспокойнее».

Ранее бывший защитник молодежной сборной Украины Игорь Дуць рассказал, что собой представляет первая лига Казахстана.

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