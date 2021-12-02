Балабан покинул «Одессу» и продолжит карьеру в команде по баскетболу 3х3

Форвард «Одессы» Евгений Балабан покинул клуб. Украинский баскетболист продолжит карьеру в профессиональной команде по баскетболу 3х3 «Кельты», сообщает официальный сайт Суперлиги.
В текущем сезоне Балабан провел за «Одессу» 14 матчей, в среднем набирая 2 очка, делая 1,9 подбора и 1,7 передачи.
Балабан является серебряным призером чемпионата мира U23 и членом национальной сборной Украины 3х3.
«Одесса» занимает восьмое место в регулярном чемпионате Суперлиги. 3 декабря одесская команда сыграет против «Запорожья» на выезде.
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