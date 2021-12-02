Бакалов: в матче с «Днепром-1» ЛНЗ пытался играть в свой футбол

Главный тренер второлигового ЛНЗ Юрий Бакалов прокомментировал матч против «Днепра-1» в Кубке Украины, в котором его команда проиграла со счетом 0:2.



«Впечатления от игры у меня самые положительные. Мы знали, куда едем и против кого будем играть. Каких-то больших иллюзий мы, наверное, не имели. Хотелось хорошо сыграть, но я считаю, что мы так и сыграли на фоне такой классной команды. Днепр-1 занимает третье место в УПЛ не просто так.

Мы не закрывались, не отбивались, а пытались играть в свой футбол. Естественно, что-то не получалось, но это, наверное, не наша вина, а уровень «Днепра-1», который нам не давал это сделать. Хотя что-то мы все-таки создавали и пытались играть в свой футбол. Нужно понимать, что уровень Премьер-лиги есть уровень Премьер-лиги. Это немного другая скорость, и я говорю не о скорости бега, а о скорости мышления, работы с мячом и так далее.

Я поблагодарил ребят не только за эту игру, но и за весь этот год. Может быть, при каких-то обстоятельствах можно было сыграть и лучше, но я считаю, что на фоне «Днепра-1» мы выглядели достойно и не потеряли свое лицо».

Также известный украинский футболист и тренер Леонид Буряк высказался о том, что Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча».



Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.