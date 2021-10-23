Бакалов рассказал о ситуации с COVID-19 в «ЛНЗ»

Главный тренер «ЛНЗ» Юрий Бакалов рассказал о ситуации с ковидом в команде.



«Пока ситуация не очень хорошая. На сегодняшний день 12 футболистов и 5 человек персонала заболели. В том числе и я. Есть ребята у которых тяжелая форма заболевания, а есть и те, кто переносят в легкой. Были случаи и бессимптомного переноса.

Последнее тестирование, которое мы проводили в субботу, показало, что люди больны.

Мы под наблюдением врачей и постоянно на связи. Ведется мониторинг. Ребята на самоизоляции. Каждый вечер скидывают показания своей температуры. Все сейчас под контролем. В понедельник мы планируем провести общекомандное тестирование, чтобы понимать, на какой кто стадии», – сказал Бакалов.

Также мы сообщали, что Владимиру Шарану предлагали возглавить клуб Премьер-Лиги.



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