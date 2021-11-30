Бакалов: ЛНЗ подходит к матчу с «Днепром-1», играя на одном дыхании

Главный тренер черкасского ЛНЗ из Второй лиги Юрий Бакалов поделился ожиданиями от игры с «Днепром-1» в рамках 1/8 финала Кубка Украины.

«У нас есть кому играть. Я рассчитываю на каждого. Последний отрезок чемпионата мы провели на одном дыхании. Наши футболисты выйдут и будут играть, показывая определенный уровень. Всех рассудит футбольное поле», — сказал Бакалов в интервью телеканалу «Футбол».

Напомним, что в назначенные сроки матч между ЛНЗ и «Днепром-1» не состоялся из-за эпидемии коронавируса в черкасской команде. Игра состоится 1 декабря на «Днепр Арене».

Ранее в четвертьфинал Кубка Украины успели пробиться «Динамо», «Шахтер», «Заря», «Ворскла», «Львов», «Александрия» и единственная команда не из УПЛ харьковский «Металлист».

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