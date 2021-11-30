Багатскис: сборной Украины удалось использовать старание Пустового

Главный тренер сборной Украины по баскетболу Айнарс Багатскис дал комментарий после отборочного матча чемпионата мира 2023 года против Северной Македонии (78:61).
«Меня восхищает желание Пустового играть за сборную Украины. Если помните, когда я стал тренером, нам удалось договориться с «Барселоной», чтобы он выступал за сборную.
Артем очень расстроился из-за того, что ему не удалось приехать в заключительный «пузырь» отбора на Евробаскет-2022. Сейчас, он рвется играть.
В этом матче команда использовала старание Артема, и где-то с пятой-шестой минуты, стала его искать. Артем показал, что он может не только бежать, ставить заслоны и идти на подбор, а может играть один в один против хороших центровых», — цитирует Багатскиса ресурс XSPORT.
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