Багатскис назвал девиз баскетбольной сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Айнарс Багатскис рассказал о том, как наша команда настраивает себя на матчи.

«У нас в сборной есть призыв. Когда мы выходим на матч, капитан говорит: «Наша земля!», и команда отвечает «Украина!». Мы играем за Украину. За великую Украину», — сказал Багатскис в интервью передаче «Время баскетбола».

Напомним, что в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2023 года сборная Украины 24 февраля сыграет в гостях с титулованными испанцами. При этом домашний матч с пиренейцами, который был запланирован на 27 февраля, пока перенесен на лето. Испанцы опасаются играть в Украине из-за возможного военного вторжения со стороны России.

Наша сборная успела сыграть два матча на втором этапе: сначала было поражение от Грузии (83:88), а затем победа над Северной Македонией (78:61). У Испании две победы с общей разницей очков «+57».

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