Багатскис: Михайлюк и Лень могут играть лучше в НБА

Главный тренер сборной Украины Айнарс Багатскис высказаося об игре Святослава Михайлюка и Алексея Леня в НБА.

«Считаю, что знаю хорошо баскетбол НБА, что там творится. Но есть какие-то причины, почему Михайлюк и Лень не играют больше. Я не знаю, почему. Уверен на 1000%, что они могут играть намного лучше, чем то, что мы видим.

Во-первых, минуты. Если у игрока будет стабильно больше 20-25 минут, он долгое время не будет ничего показывать — тогда ясно. Не понимаю таких тренеров, когда Михайлюк в одном матче выдал сумасшедшую игру, 20 очков за 30 минут, а потом в следующем матче — пара минут. Или то же у Леня.

Не могу знать, что другие тренеры думают, есть какие-то ситуации. Но уверен, что оба могут играть лучше», — сказал Багатскис в интервью каналу ФБУ.

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